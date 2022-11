Bruno Gagliasso, actor censurado en Brasil: "Bolsonaro es un fascista que no se preocupa por las personas"

Brasil ha sido noticia en los últimos días tras la victoria ajustada de Lula da Silva frente a Bolsonaro en las elecciones generales del país.

Bruno Gagliasso es un actor brasileño, muy conocido en su país y también lo empieza a ser en el nuestro gracias a la serie que protagoniza junto a Raúl Arévalo, 'El Santo'.

Una de sus películas 'Marighella' fue censurada en Brasil y hubo que esperar cuatro años hasta que se pudo estrenar en Berlín. ¿Cómo es la realidad de Brasil tras la victoria de Lula?

"Bolsonaro es un fascista que no se preocupa por las personas", asegura el actor. "Marighella' es una historia sobre la dictadura en Brasil y fue una persona muy importante en la lucha de los brasileños". "Recibimos todo tipo de presiones para que no se estrenara", explica.

A pesar de que el país parece estar dividido entre los seguidores de Bolsonaro y los que apoyan a Lula, Bruno comenta que los 'bolsonaristas' no son tantos como parecen: "quieren el golpe militar pero no son la mayoría de los brasileños".

Cree que los que apoyan al presidente saliente de Brasil "no saben lo que es una dictadura". "Sería muy peligroso si Bolsonaro estuviese en el poder, pero ya no lo está y no tiene fuerza para ello".