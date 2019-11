Asha o la fuerza de la esperanza

entrevista en por fin no es lunes

Según la creencia hindú, si has cometido pecados en tu vida, al reencarnarte, lo harás con algún tipo de discapacidad intelectual. Esta creencia está bastante impregnada en la sociedad. Aina Barca es una chica que con 21 años hizo un voluntariado en Nepal. Allí se encontró con una realidad que no le gustó demasiado. Al volver a España, decidió cambiar parte de la realidad; y este domingo le tenemos en los micrófonos de Por fin no es lunes para explicarnos de qué manera lo hizo.