Alejo Stivel (cantante de Tequila): "Pasamos del control parental a estar de gira frente a multitudes"

Tequila marcó el paso (de baile) de la Transición en España. Dos jóvenes argentinos que llegaron a la España posfranquista escapando de otra dictadura, que recién empezaba en Argentina. Alejo Stivel y Ariel Rot se juntaron con otros tres jóvenes rockeros madrileños y crearon Tequila, la banda que rompió los esquemas de una sociedad que aun se estaba quitando las telarañas de la dictadura y tenía ganas de desmelenarse. Y lo hizo al compás de estos chavales, que descubrieron y nos hicieron descubrir cosas como el fenómeno fan, las drogas y, por supuesto, el rock and roll.

‘Tequila: Sexo, drogas y rock and roll’; no podía llamarse de otra manera el recién estrenado documental que recuerda los orígenes, inicios, éxito y rápida desintegración de una de las bandas más icónicas y populares del rock español. En Por fin no es lunes hablamos con su director, Álvaro Longoria, y con el vocalista, fundador y compositor de Tequila, Alejo Stivel.