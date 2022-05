Un alegato al tiempo libre

Parece un poco exagerado, pero no lo es. España es uno de los países con los horarios más caóticos del mundo, con jornadas laborales interminables, largas comidas de trabajo, horarios intempestivos para cenar y dormir...

¿Deberíamos mejorar nuestros usos del tiempo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué es eso de las políticas del tiempo?

Para Marta Junqué, coordinadoa de la asociación Barcelona Time Use Initiative que promueve políticas del tiempo, el tiempo libre es salud. "Es importantísimo para poder descansar mejor, vivir menos estresados. Pero no es solo salud física y mental, hay otro elemento muy importante: la eficiencia". Y es que hay estudios que demuestran que sin tiempo libre nos cuesta mucho más ser creativos. "Debemos organizarnos de una manera diferente, entendiendo que puede haber otra cultura del tiempo. En los últimos años vivimos con el mantra de que tenemos que estar siempre haciendo. Esto se ha demostrado que no es positivo", declara.

Además, Junqué propone y da diferentes pautas para mejorar la calidad de nuestro tiempo libre. Algunas están en la mano de los ciudadanos, como organizar nuestro tiempo de una manera más "saludable", y otras dependen de las empresas e instituciones.

Sonia Ruiz, directora de Servicios de Género y Políticas del tiempo del Ayuntamiento de Barcelona, habla de que, incluso, está mal organizado el tiempo del ocio y el comercio. "Se necesitan grandes pactos en esta dirección para poder construir y organizar unos tiempos equitativos para todo el mundo, que tienda a ser más saludable y eficiente. No podemos colocar únicamente la responsabilidad en la ciudadanía, para esa conciliación debe haber una corresponsabilidad de empresas, gobiernos y entidades. Todos tenemos que ir en esa dirección", explica.