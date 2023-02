El alcalde de Badajoz explica los hitos más destacados del Carnaval de 2023

¿Qué supone que a una tradición como los Carnavales se les considere Fiesta de Interés Turístico Internacional? Hay que tener en cuenta el esfuerzo que hay que hacer, el compromiso que hay que mantener y en qué se puede mejorar. Cuando se piensa en el futuro, ¿cómo quiere el alcalde que sean los Carnavales?

El regidor Ignacio Gragera asegura en Por fin no es lunes que los Carnavales "tienen que seguir siendo lo que siempre han sido, con su esencia y su idiosincrasia y eso no hay que perderlo nunca. Pero el hecho de que seamos ya internacionales hace que tengamos que darle una proyección exterior y tengamos que darlo a conocer, y por tanto queremos que la gente venga a conocerla, pero en su esencia. Esta es una fiesta muy particular, muy de aquí, pero abierta a todo el mundo".

El Carnaval de Badajoz es "muchísima calle", ya que el 90% del tiempo la gente está en la calle "olvidando los problemas del día a día y pensando en disfrutar". Los hitos más destacados de esta fiesta popular son los siguientes:

Los concursos son fundamentales . Ahora estamos con los preliminares del Comba (Concurso de Murgas).

. Ahora estamos con los preliminares del Comba (Concurso de Murgas). El viernes de Carnaval , que es el día del pregón, es el pistoletazo de salida al programa oficial y se celebra la final y esas Murgas que han participado salen a la calle a cantar en los bares y las plazas.

, que es el día del pregón, es el pistoletazo de salida al programa oficial y se celebra la final y esas Murgas que han participado salen a la calle a cantar en los bares y las plazas. También empiezan a cantar en las calles las Murgas callejeras .

. El domingo es el Gran Desfile de Comparsas , el más grande de Europa con más de 11.000 participantes en Comparsas que vienen de todos lados de la provincia.

, el más grande de Europa con más de 11.000 participantes en Comparsas que vienen de todos lados de la provincia. El martes es el Entierro de la Sardina, que es cuando despedimos el Carnaval, salimos a las calles.

Pero este año, el Carnaval no termina con el Entierro de la Sardina, sino que llega hasta el fin de semana siguiente y el sábado habrá una gran gala para premiar a todos los grupos que participan y para celebrar el final del primer Carnaval de 10 días que ha organizado el Ayuntamiento.