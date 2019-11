Pilar de la Fuente, la abuela escritora que ha enternecido a las redes sociales

Pilar de la Fuente es escritora y pide alguien que le "pase a ordenador" sus obras, que ella escribe a mano. A cambio, no ofrece dinero, pero si "clases de diseño, interpretación o escritura" . Hablamos con ella en Por fin no es lunes .

Pilar de la Fuente colgó un cartel pidiendo ayuda para pasar sus libros a ordenador en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y una joven lo compartió en Twitter. Ahora son muchos los estudiantes, que movidos por la ternura, se han volcado con su autora… una mujer polifacética que "escribe cosas que enamoran".

Foto del cartel de Pilar de la Fuente, abuela escritora de 79 años / Por fin no es lunes

Económicamente Pilar no está muy boyante. Ha escrito siete libros y no puede editarlos porque no tiene dinero. A esto hay que sumar que se les estropeó el ordenador que le habían prestado. Llevaba escrito un libro y medio y lo perdió al romperse el ordenador. No pudo recuperar lo escrito. Tiene máquinas de escribir pero están tan obsoletas que no puede utilizarlas. El año pasado pagó a un chico cien euros para que le transcribieran sus textos pero no podía volver a permitirse hacerlo.

Ahora, ha perdido la cuenta, le han llamado de medio Madrid y de media España: gente de Cádiz, de Ávila… Su carta de auxilio ha sido retuiteada unas 8.000 veces y ha recibido más de 6.000 me gusta.