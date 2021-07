Divulga que algo queda: "La minería espacial parecía ciencia ficción, hasta hace poco"

Como todos los sábados, América Valenzuela nos propone un tema científico super interesante para quedar bien en una cena con la familia o con los colegas. El tema de hoy es el espacio, y más concretamente, los asteroides. Según nos cuenta nuestra colaboradora, se están creando nuevas formas de explotación minera fuera de La Tierra.

Y es que resulta que muchos de los cuerpos celestes que rodean a nuestro planeta son ricos en materiales como el paladio o el platino, este último considerado el material más caro del mundo. Este tipo de materiales tan necesarios para nuestros móviles y otros dispositivos que utilizamos en nuestro día a día, no son muy abundantes, y encontrar una fuente adicional solventaría problemas de producción que podríamos sufrir por falta de recursos. Aunque ninguna empresa puede ser propietaria de cuerpos celestes como la Luna o Marte, el material que se extrae de por ejemplo un asteroide si que se puede privatizar.

Pero las bonanzas de los asteroides no acaban aquí, ya que también son fuente de agua, la cual se podría utilizar para crear combustible para las naves espaciales y para consumir el oxígeno por la tripulación. Como he dicho antes, los cuerpos celestes no se pueden comprar, pero hay asteroides que están valorados en 82.000 millones de dólares por los materiales que albergan.

Hayabusa y Ossiris Rex son algunas de las misiones realizadas esta última década para recoger fragmentos de estos asteroides valorados en cifras tan elevadas, y ya se han confirmado más expediciones en los próximos años.

¿Qué es la mano de Bertha?

La mano de Bertha es una famosa imagen que corresponde con la primera radiografía hecha por el ser humano. Su creador, el físico alemán Wilhem Conrad Röntgen, creó un aparato en 1895 con el que afirmaba que podía atravesar cualquier objeto mediante un visor, incluso a la mano de su mujer Bertha. Lo sorprendente fue descubrir que en la imagen de la mano de su esposa sí que se podían ver los huesos. Este descubrimiento que dio a la revolucionaria radiografía que tanto utilizamos hoy en día, hizo que su creador ganase el premio Nobel de física en 1901.