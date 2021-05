Bibiana Fernández: "Vino el Covid-19 e hizo que nos miráramos hacia dentro y viésemos lo frágiles que somos"

Bibiana Fernández nos acompaña como cada sábado en 'Por fin no es lunes'. Esta vez reflexiona sobre cómo afronta el final de la pandemia de coronavirus. "No sé muy bien hacia dónde voy. No sé si me tengo que tomar más setas. Lo que sí te digo es que es muy duro porque es un viaje a ninguna parte y es un camino que no lo veo muy claro", cuenta.

La colaboradora dice que el Covid-19 ha hecho que todos hiciésemos una introspección, "que nos miráramos hacia dentro y viésemos lo frágiles que somos y lo perdidos que estamos".

"No es que yo hubiese hecho mucha vida social últimamente, pero todo aquello que tenía que ver con el placer estaba relacionado con el encuentro, las salidas, las comidas, las visitas a los cines y espectáculos. La vida transcurre como una letanía y de repente te das cuenta de que tienes una edad que como te descuides ya no te va a dar tiempo a más", comenta.

Además, nos da más detalles sobre su operación de ojos. "Ya que me tenía que meter en un hospital, he pensado en hacerme un mini lifting", bromea.

