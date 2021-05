Bibiana Fernández: "Soy muy afortunada de nacer en un Tánger internacional, donde la vida era en color mientras teníamos una España en blanco y negro"

Bibiana Fernández nos acompaña como cada sábado en 'Por fin no es lunes' y esta mañana, nos paramos en el recuerdo del poeta Francisco Brines.

El último premio Cervantes y exponente de la generación del 50, fallecía el pasado jueves a los 89 años, unos días después de que los Reyes, Felipe y Letizia le entregasen el galardón 2020 en la intimidad de su casa, en de Oliva.

Bibiana Fernández reflexiona sobre la importancia de los lugares y los puntos en concreto de la vida, "es importante encontrar tu sitio, porque te marca la infancia y la infancia es la patria", señala. Sigue la reflexión explicando que "cuando te has criado en un sitio con independencia del viaje y del recorrido que hagas, tanto emocional como profesional, tienes la raíz en un lugar que no necesariamente tiene que ser una casa o tu familia; es tu recuerdo de todo aquello que has vivido y cómo ha progesado tu vida", termina por decir que "la huella está ahí, los lugares son muy importantes".

Sobre esto último cuenta que a ella, por ejemplo, le dejaron una huella muy profunda: "soy muy afortunada de nacer en un Tánger internacional, donde la vida era en color mientras teníamos una España en blanco y negro y creo que eso me permitió soñar".

