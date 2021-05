EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "El ciberacoso es un cibergigantesco patio de colegio y puede llegar a ser un espeluznante acontecimiento retransmitido en directo"

Jaime Cantizano arranca 'Por fin no es lunes' con una reflexión en el Día Internacional contra el Acoso Escolar. "Un 37% de estudiantes de secundaria ha vivido uno o varios episodios de acoso, fundamental a través de las redes sociales", afirma. Además, cuenta que muchas veces los casos permanecen ocultos porque no sabemos identificarlos. "Puede que falle el sistema, pero no le podemos fallar nosotros", indica. En la mesa le acompañan Juan Diego Guerrero, Isabel Lobo, Sabino Méndez y José Luis Llorente.