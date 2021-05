EL EDITORIAL DE JAIME CANTIZANO

Buenos días, llegamos tarde: "Bienvenidos al estado de vértigo"

Jaime Cantizano arranca 'Por fin no es lunes' recordando que hoy es la primera mañana desde el fin del estado de alarma impuesto el 3 de noviembre de noviembre de 2020. "Bienvenidos al estado de vértigo", anuncia. "Esta noche Cenicienta no ha corrido apresurada a casa por el límite horario, más bien lo hizo en sentido contrario, dispuesta a no perderse el baile", indica. En la mesa le acompañan Isabel Lobo, Juan Diego Guerrero, Sabino Méndez y José Luis Llorente.