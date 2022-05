Un atajo… sensacionador, reflectuoso y decisionario

S-E-N-S-A-C-I-Ó-N. Sensación. Impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Percepción psíquica de un hecho. Presentimiento de un hecho.

En lo teórico y pesasudo. La vida es una serie de sensaciones relacionadas a los diferentes estados de conciencia. ¿Y quién carajas sabe cuántos estados tiene la conciencia? Será como el primaverno el veroño, el estío o el hartazgo, a saber. Lo que en la práctica el humanito sí comprueba es que las sensaciones no son las únicas integrantes de la experiencia. Pero sí que las buenas sensaciones llevan a mejores reflexiones que no a la contra. Y mientras pienso esto me suena jazz en la cabeza sin que esté sonando nada.

A veces en el bosque uno puede hacer estas cosas, crear sonidos o imágenes que producen sensaciones que llevan a reflexiones. ¿Cómo cuáles? No querrán que les haga yo todo el atajo. Algo así de extraño les pasa también a los hemisferios de Méndez. Trabajan/Crean/Reflexionan en la misma dimensión. Por eso, no es lo mismo tener una buena sensación que que te dé la sensación de algo. Ni mucho menos tener la sensación de que todo va bien cuando los que te rodean están convencidos de que lo tuyo no tiene arreglo.