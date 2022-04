Un atajo… divertuoso, entendeble y ludicorde

D-I-V-E-R-S-I-Ó-N. DIVERSIÓN. Acción y efecto de divertir. Recreo, pasatiempo, solaz. Acción de distraer o desviar la atención y fuerzas del enemigo. Esta última no sé si llego o si quiero llegar a entenderla. Bueno en fin. Hacer el ganso, el cafre y una lista interminable de posibles ridículos a conciencia que te hacen formar parte del grupo. Divertirse es un arte en los libros de protocolo, tener sentido del humor es otra cosa. Pero en las instrucciones del ser humano nada hay escrito sobre lo que a uno le divierte y eso mismo al otro no. De ninguna manera.

PÚA EN ALTO SABINOLOTODO. Estamos hablando de la manifestación del ADANISMO puro y duro. Del creer que todo nos viene de nuevas cuando está todo inventado ya antes de que nacieras.

ADANISTAS del mundo, que onduladamente escucháis estas chicharras de buena mañana… Nada pasa que no haya pasado antes. Y es un consuelo. Lo de que todo se ha hecho toda la vida es un reclamo para …Para que unos se diviertan otros tienen que tener animo de entretener. ¿Esto es así? Están los que se divierten y los que divierten… Y qué hay de la diversión en solitario. El saber aburrirse de toda la vida. Puede parecer que la diversión solo es divertida si es en multitud. ¿Diversión que no se comparte no tiene nada que la avale? Al que todo le vale no sabe ni lo que divierte ni lo que no y sea el más cuerdo de planeta.

¿Qué te divierte? Difícil responder rápidamente para quienes siguen una vida de la que esperan poco. ¿Echan de menos divertirse? Otra cuestión importante es por qué a todo lo que se nos hace costoso le ponemos el apellido “divertido”… Aprender es divertido. Y ni todo es divertido lo que se denomina como divertido. Y ¿Existe un verdadero respeto por la diversión del otro? Entre generaciones no se suele entender la diversión. El del game no entiende al del cinquillo y al revés. Tirar petardos con rebozarse en la arena… el que escucha a Chopin al que perrea con Wisin y Yandel. En defensa del sentido lúdico de la música… Pregúntense por qué el ser humano inventó el año sabático. Ultimo tralarito…

Donde solo hay que sentir… déjense de reflexionar… buscamos lo sesudo en la sensación y al revés… ¿Qué hay que entender de la diversión? Divertirse es divertirse. No tiene finalidad alguna. O sí SABINO… ¿Por qué es importante que nos divirtamos? Me encanta atajar por estas preguntas… Cuando nos divertimos, nos relajamos y disfrutamos del momento. Para poder divertirnos, necesitamos sentirnos seguros, libres de amenazas y peligros... Cuando hacemos algo divertido, lo disfrutamos por sí mismo. No se necesita más. CAIGAN EN LA INSIGNIFICANCIA es un placer el quitarse importancia, dejar de tomarse en tan alta estima y dejarse de hacer el serio por un momento. Fruncir el ceño es el principio del fin de la diversión