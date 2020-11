Un atajo eligido, ensablesado y tratadista

Murmuran los ecos del bosque sobre los ‘prescriptores de la vida’, los que dictan si tu vida es plena o la vives a medias. La vida, seamos prudentes, la vive el que puede, al que le dejan, el que se empeña y hasta el que ni lo piensa.

Pero el que vive la vida empeña muy poco, no así el que la saca adelante. Hay vidas que sustentan otras y otras que son parasitarias. ¿Cómo hay que vivir? Qué buena pregunta. La ecuación siempre se volverá en contra por la falta de lucidez.

Pero se me arruga el hocico al pensar que esa es otra: No es lo mismo libertad que omnipotencia, que decía Séneca. No es lo mismo decir que soltar. No es lo mismo ser que estar que perecer. Pero sí lo es parecer o pretender. ¿Y qué o quienes pretenden que la vida sea asá o asé?

A cada atajo le sigue el camino largo: el de repensar. Escucha la reflexión de Ignacio Varela sobre ‘¿Existe una fórmula para llevar una vida virtuosa?’

Los Atajos de Lobo son un ejercicio de agilidad verborrosa y a la vez una reverencia a la sabiduría en la que desembocan. La ferocidad de las palabras construyen el camino más corto jamás transitado por las ondas de Onda Cero.

Los atajos se cogen cada fin de semana en [[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/|||‘Por Fin No Es Lunes’]], con una cesta de ingenuidad a la que se le van añadiendo tarros de ironía, sarcasmo e interrogantes. Entre aullidos rápidos y audaces, Isabel Lobo te acerca sin distracciones al pensamiento crítico y abstracto, la fórmula de los ancestros del bosque para llegar al camino largo de la reflexión.

LA SABIDURÍA SIEMPRE DE GUARDIA EN ‘ POR FIN NO ES LUNES’

Los sabios de guardia, Ignacio Varela y Sabino Méndez, reflexionan sobre lo sucede en el mundo, dan la posibilidad de detener el tiempo un momento y hacer algo de autoconciencia en esta época donde los ritmos circadianos están dados la vuelta.

De tralarito en tralarito, se canturrean y deletrean algunas de las incógnitas que, más tarde, despejarán el camino hacia las conclusiones. ¿Cuáles? Las más inesperadas y audaces. Y háganse con una redecilla de abuela, va bien para retener lo que suena, pero no tratar de entenderlo todo a la primera.

Escúchalo siempre que quieras en ondacero.es , no te los pierdas en directo cada sábado y domingo a partir de las 08:40 de la mañana y quédate hasta la última palabra del sabio que suele coincidir con las señales horarias.