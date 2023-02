Boris Izaguirre: "Hay un momento determinado en ARCO en el que uno se convierte en mono de feria"

En Por fin no es lunes Boris Izaguirre nos desvela cómo ha sido su experiencia en ARCO. El colaborador cuenta que nada más entrar ya te preguntan si eres comprador o visitante y se pregunta. "¿qué es más difícil: ser feriante o mono de feria?". "Hay un momento determinado en ARCO en el que uno se convierte en mono de feria. Porque no estás comprando, no eres coleccionista, no eres inversor ni expositor. Eres mono de feria, que es lo que me toca a mi". Boris asegura que tiene que estar saludando, haciéndose fotos o tomándose un café porque le han invitado.

Además, esta semana Boris Izaguirre también nos ha dado su opinión acerca del revisionismo literario. La editorial Puffin, responsable de la obra de Roald Dahl en Reino Unido, ha reescrito algunos fragmentos del autor de "Charlie y la fábrica de chocolate" y "Matilda". Boris afirma que a veces está organizado por los propios herederos porque activan las ventas de los ejemplares. A nuestro colaborador, este debate, le ha despertado las ganas de releer "La fábrica de chocolate", su película favorita de infancia.