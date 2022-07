Boris Izaguirre: "María del Monte al fin ha salido del armario"

Boris nada los sábados por la mañana desde las 8 y se hace 2.000 metros.

Y nos ha contado que el miércoles estuvo el en el Valle de Roncal, que gran casualidad. Conoce bien la zona y nos ha dicho que el invierno allí es mucho más invierno. Para no salir de casa y tener la chimenea encendida.

También sabemos que Boris tiene un amplio conocimiento en protocolo. Pero el protocolo no es para encorsetarte, sino que está para ayudarte. El protocolo es paz, no agresión, y hay que respetarlo muchísimo. Por ejemplo, lo de los cubiertos, no es tan complicado. Es de fuera hacia adentro. La cuchara de la sopa está en el extremo derecho. Se abre con la sopa y, así vas utilizando los cubiertos de adentro.