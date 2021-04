La Cápsula del Tiempo con Andrés Moraleda

El primer concierto benéfico de la historia: Ni tan benéfico, ni tan comprometido

El 'Concierto para Bangladesh' cumple 50 años. Fue el primer festival benéfico de la historia de la música, organizado por el ex Beatle George Harrison para la causa bengalí. Pero no fue tan benéfico como prometía. Recordamos este evento en la Cápsula del Tiempo de Por fin no es lunes.