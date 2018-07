Sarkozy castigará el adoctrinamiento terrorista

El presidente francés ha demostrado que se puede combinar ser contundente con los que alteran la vida democrática y la paciencia para no convertir en mártir a quien busca precisamente eso. El integrismo es un mal a extinguir. Pero si las sociedades occidentales no distinguen entre los que son radicales y los que no, sólo alimentarán a aquellos que buscan excusas para sus locuras.