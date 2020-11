Elena Gijón, sobre Sánchez e Iglesias: "Los matrimonios de conveniencia con objetivo común suelen ser muy duraderos"

6 personas por casa y todos en el domilicio particular a la una de la madrugada. Es la propuesta del gobierno para celebrar las fiestas navideñas. Ya sospechábamos que serían unas fiestas inusuales además de tristes por las muchas pérdidas.

¿Calará el espíritu de la Navidad en el Gobierno? Pues de momento no parece. La parte morada consigue que siga adelante la enmienda a los Presupuestos para que no se pueda deshauciar a nadie hasta finales de 2022 y la parte socialista se mantiene con el pie cambiado. Aunque no parado.

Pedro Sánchez también mueve ficha y deja a Pablo Iglesias fuera de la comisión que decidirá sobre los fondos europeos. A palos sí, pero no se engañen. Los matrimonios de conveniencia con objetivo común suelen ser muy duraderos.