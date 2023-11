Elena Gijón: "Tú a Zarzuela, yo ante el juez"

"Tú a Zarzuela, yo ante el juez". Pedro Sánchez ha prometido, por su conciencia y honor, guardar y hacer guardar la Constitución. Y con esa promesa se ha convertido por tercera vez en el presidente del Gobierno de España.

Entretanto, Carles Puigdemont el conseguidor de la mayoría necesaria para el nuevo Gobierno, estaba citado ante el juez por meter mano en la caja de todos los catalanes. El Tribunal de Cuentas le procesa a él y a otros 35 más por utilizar el dinero de todos para impulsar el procés.

El fugado sigue fugado y por eso no ha comparecido ni de forma virtual porque no reconoce a la justicia española. Ellos dos estarán al mando los próximos cuatro años, sobre todo el huido, que, como saben, no para de amenazar con hacer caer al Gobierno si no se le tiene contento.