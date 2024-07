Elena Gijón: "Yolanda Díaz está desubicada en el Consejo de Ministros"

Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Se lo atribuyen al Lagartijo, lo cantó Siniestro Total y pertenece a la lógica sencilla y contundente del andar por la calle. Miren. Yolanda Díaz está desubicada en el Consejo de Ministros. Que no le toca hablar de la amnistía, lo hace en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete. Que decía aportar su capacidad de diálogo en el gabinete, los empresarios le reprochan que sólo sabe emplear el ordeno y mando.

Que sostiene que ella es mucho de llegar a acuerdos, los socios nacionalistas no ven por ningún lado los beneficios de la reducción de jornada. Que sus compañeros llegan a un acuerdo con el PP para la reforma del CGPJ, pues ella se inventa un viaje de dos días a Senegal para no retratarse votando en contra. Y así todo el rato.