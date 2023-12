Elena Gijón: "Sánchez no comparece tras entrevistarse con Feijóo; ayer compareció sin problema"

Bienvenidos todos. Tanto los que desde hoy son ricos gracias a la Lotería Nacional hasta los que hayan tomado conciencia de lo sanos que están. Incluso aquellos carentes de la empatía propia del espíritu navideño.

Pedro Sánchez ha decidido no comparecer tras entrevistarse con Núñez Feijóo. Las explicaciones se las deja a la portavoz del gobierno y del partido socialista Pilar Alegría. Al presidente no le parece un encuentro tan relevante como para merecer sus comentarios. O quizá es que necesite un descanso después de haberse desplazado ayer a Barcelona para reunirse con Pere Aragonés al término de cuyo encuentro compareció sin problema alguno. Que no todas las citas son iguales.