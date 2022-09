Elena Gijón, sobre Rufián: "Hay que ser muy cínico para pertenecer a ERC y estar en contra de un indulto a Griñán"

Gabriel Rufián ve bastante mal que el Gobierno pueda indultar a José Antonio Griñán. El problema del líder de Esquerra no está en lo que dice, se puede discrepar aunque la sentencia esté perfectamente argumentada: se sanciona al ex presidente andaluz por tomar decisiones injustas a sabiendas, es decir prevaricar o por permitir una red clientelar que garantizaba votos.

Y eso son delitos condenables te enriquezcas con ellos o no. Opinar no es delito. Pero hay que ser muy cínico para pertenecer a ERC y estar en contra de la medida de gracia cuando tus compañeros sediciosos han sido los primeros en beneficiarse de un indulto político sólo para que unos socios de gobierno estuvieran contentos. La impudicia no tiene límites.