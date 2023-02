Elena Gijón: "La reunión hoy del Consejo de Ministros sería para verla por una mirilla"

El tribunal de Justicia Europeo confirma que los jueces belgas no debieron negarse a entregar a los fugados del procés. Que no cumplieron con la colaboración que se presupone entre socios de la Unión Europea. Porque España es tan democrática como los demás y no necesita homogeneización alguna por más que haya sido el argumento del gobierno para modificar el Código Penal.

Eso eran explicaciones espurias de un gobierno ansioso por beneficiar a unos sediciosos. Ansiedad del gobierno inversamente proporcional a la calma con la que se han tomado la modificación de la ley sólo sí es sí.

Una norma humillante para las mujeres por más que lleve la firma de un gobierno que se autodenomina feminista. El PSOE se impone a Podemos como si los ministros socialistas no hubieran avalado la ley de forma colegiada. Los de Podemos, los socialistas y Yolanda Díaz que mantiene silencio. La reunión hoy del Consejo de Ministros sería para verla por una mirilla.