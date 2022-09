Elena Gijón: "El problema es que las comunidades gobernadas por el PSOE no van a bajar impuestos"

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende en Onda Cero retirar a las comunidades autónomas las competencias en política fiscal. Responde así la decisión de Madrid o Andalucía de bajar impuestos haciendo uso legítimo de sus competencias.

Tanto el Gobierno como sus socios acusan a Ayuso y a Moreno Bonilla de competencia fiscal con el resto de comunidades. No nos engañemos. Ese no es el problema. El problema es que las comunidades gobernadas por el PSOE no van a bajar impuestos y Escrivá estaba pensando esta mañana en echarles una mano quitándoles el peso de la responsabilidad antes de unas autonómicas o municipales.