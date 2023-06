Elena Gijón, sobre la investidura de Fernández Vara: "Salvo error u omisión está abocada al fracaso"

Habrá debate electoral entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y será en Atresmedia. Han elegido esta casa para confrontar el 10 de julio dos propuestas de gobierno bien distintas con las que concurren a las elecciones.

Justo cinco días antes, Fernández Vara, el candidato socialista a la Junta de Extremadura, se someterá a una sesión de investidura justificada en la necesidad de desbloquear la política extremeña. Muy loable pero verdad a medias.

Bastaba con que la presidenta socialista de la asamblea hubiera esperado los días que le pedía el PP para llegar a un acuerdo con Vox y habría sesión de investidura con posibilidades. La de Fernández Vara, salvo error u omisión, está abocada al fracaso.

Pero no me digan que estar en las portadas en mitad de una campaña nacional no es tentador.