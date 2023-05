Elena Gijón: "El Gobierno ha visto la luz sobre la sequía a pocas horas de que empiece la campaña"

Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas excepcionales contra la sequía y el calor. Ahora, que va a empezar a llover. Ahora, más de un mes después de que regantes, agricultores, productores pidieran medidas efectivas. Ahora, 48 horas después de la reunión del gabinete del martes en la que al parecer que España se esté secando no era un problema. Han visto la luz, casualmente, a horas de que empiece la campaña electoral. En realidad la revelación sólo ha impactado en el PSOE porque Podemos tacha todo lo que hoy se va a aprobar de insuficiente. A cada idea del PSOE, contrapropuesta de los morados, no se aguantan, no, pero la medida va a salir de la reunión del gobierno en la que participan los dos y ni unos dimiten ni los otros les cesan.