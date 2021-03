Elena Gijón: "Fue el Gobierno el que anunció a bombo y platillo millones de euros a los consistorios"

10 alcaldes de 9 partidos políticos preguntan al Gobierno dónde está el dinero para luchar contra el coronavirus. La diversidad ideológica complica la explicación de que es la ultraderecha la que habla. Que otros países ya hayan enviado partidas a sus consistorios, frena el argumento de que Europa no afloja el bolsillo. Llamarles pedigüeños no procede porque fue el Gobierno el que anunció a bombo y platillo con decreto incluído, como le gusta, millones de euros. De ahí la pregunta de dónde está el dinero para luchar contra el covid en primera línea, para atender las necesidades sociales desde los municipios dado que el Gobierno no se acerca ni de lejos.