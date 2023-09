Elena Gijón: "Para el Frankestein organizado alrededor de Sánchez no todos somos todos iguales"

La portavoz de Compromís en el Congreso se estrena llamando 'gentuza' al Partido Popular e incitando el miedo a que gobierne la derecha. Ese es el nivel. Y esta es la gravedad de lo que está pasando.

Que la unión de todos los partidos que no han ganado las elecciones, encabezados por el PSOE, han decidido que los el otro lado, es decir, la mayoría, son escoria y que hay que impedirles el paso como sea. Saltándose las más elementales normas democráticas como que todos somos iguales ante la ley. Pero para el Frankestein organizado alrededor de Sánchez, no, no somos todos iguales.

Puigdemont para ellos es bastante mejor y por eso puede ser indultado aunque diga que España está podrida. Para ese conglomerado de partidos no todos los españoles voten lo que voten merecen el mismo respeto, los de derechas bastante menos.

Y para ellos, la Constitución no son las normas que todos nos hemos dado y que por tanto hay que respetar. Que va....Es una edición de líneas obsoletas fruto de una transición cobarde y fracasada que se puede pisotear hasta que quede reducida a escombros.