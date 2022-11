Elena Gijón: "El Ejecutivo vuelve a demostrar su empeño en dominar los órganos judiciales"

El Gobierno ya tiene respuesta por parte del Supremo. La ley del solo sí es sí permite rebajar las condenas a violadores y maltratadores porque hay que aplicar la legislación más beneficiosa para el reo. Que es exactamente lo que ha hecho esta mañana el Alto Tribunal con el caso del Arandina.

Los jueces han cumplido con su labor que es aplicar la ley por muy chapucera que esta sea. Y no se meten en competencias ajenas como arreglar los desaguisados que el Gobierno no quiere enmendar. Porque respeta la separación de poderes muy al contrario que el ejecutivo que vuelve a demostrar su empeño en dominar los órganos judiciales. Propone como miembros del Constitucional a una funcionaria de Moncloa y a un ex ministro con amplia trayectoria y participación en asuntos como el indulto a los condenados por el proces.