Elena Gijón, sobre la carta del Gobierno a Ferrovial: "Es intimidar para cambiar voluntades sin respetar la libertad de empresa"

Sobre Ferrovial. Es lógico que el gobierno trate de que las empresas españolas no se marchen y que lo haga con tanto empeño como tratar de atraer capital extranjero, pero como siempre, el ejecutivo se olvida de las formas y a 48 horas de la Junta General de Accionistas ha elegido el camino de la presión, influir en la voluntad de los propietarios de la empresa relatando todos los males del infierno que sobrevendrán sobre ellos en forma de pérdidas fiscales si se marchan de España. Eso no es información. Es intimidar para cambiar voluntades sin respetar la libertad de empresa. Una compañía es soberana para buscar lo mejor para su negocio. Tan acostumbrados están en el gobierno al ordeno y mando que se les ha olvidado que dialogar y no coaccionar o imponer, suele ser un método mucho más efectivo.