Jaime Cantizano: "No celebraré mi 50 cumpleaños, prefiero hacer a lo grande los 51"

Jaime Cantizano, el reconocido presentador de televisión y radio, nos cuenta en Ni tan mal detalles íntimos sobre su vida profesional. Reconoce incluso el agotamiento al finalizar la temporada y sus planes para celebrar su próximo cumpleaños. En la entrevista, Cantizano comparte su perspectiva sobre cómo llega a este mes de julio: "Esto de estar cansado es muy humano". Eso sí, el presentador sabe bien cómo celebrar la vida y disfrutar de lo que hace.

Su 50 cumpleaños

Preguntado por su cumpleaños, asegura que no tiene planes para sus 50, pero sí tiene en mente una gran fiesta para celebrar su cumpleaños número 51, el próximo verano, junto a sus amigos y fuera de España. Aunque ríe afirmando que no desea fuegos artificiales, asegura que no está experimentando ninguna crisis de edad.

En su carrera profesional ha habido tiempo para todo. Televisión, prensa y radio. Disfruta con los tres formatos, reconoce hasta haber hecho televisión local, pero equilibrando siempre bien su vida personal y profesional.

El autoconocimiento lo encuentro en momentos de relax y el mejor lugar para eso es, sin duda, mi tierra, la Duna de Bolonia.

Es un verdadero malabarista de la conciliación y dedicando tiempo al descanso y al ocio. Revela que uno de sus lugares favoritos para encontrarse a sí mismo y reflexionar es la Duna de Bolonia, en su tierra natal, Cádiz. Con una carrera en constante evolución y una mentalidad abierta hacia las diferentes facetas de los medios de comunicación, Jaime Cantizano continúa siendo una figura destacada en el mundo de la televisión y la radio, manteniendo su pasión.