ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

Durante su entrevista en Más de uno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no descarta presentar una moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si no se aclara la polémica del máster. Además, afirma que "la mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid".