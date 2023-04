Los momentos más tensos de la entrevista de Patxi López con Alsina: "No te rías porque no es así"

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los determinadas confesiones religiosas para dejar de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) por los lugares destinados al culto, así como otros impuestos. Con esta medida, ortodoxos, budistas, mormones y testigos de Jehová verán igualados sus privilegios a los de la Iglesia Católica, la evangélica, la judía y la islámica que ya gozan de exenciones fiscales.

Precisamente la noticia de la extensión de los privilegios fiscales a todos los cultos ha sido uno de los temas principales y más polémicos de la entrevista de Carlos Alsina al portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

La rebaja del IBI "fomenta la igualdad"

En opinión de López, esta medida "fomenta la igualdad en un Estado aconfesional" como es España con la que se busca "tratar a todo el mundo por igual, seas católico, budista o musulmán".

Siguiendo su razonamiento, el Gobierno trata de equiparar estos cultos religiosos minoritarios con otros como el católico: "si la Iglesia Católica no paga el IBI en aquellos locales que dedica al culto o que dedica a la atención social, pues el resto también".

Este argumento -el de la igualdad entre religiones- ha sido rebatido por Alsina, insistiendo en que esta medida lo que refuerza es la confesionalidad, pues "se está incentivando fiscalmente el rezar. Si yo tengo un edificio que lo dedico a pensar, tengo que pagar el IBI, pero si lo dedico a rezar, no tengo que pagar".

¿Por qué hay que negociar con la Iglesia católica?

Sobre por qué la Iglesia católica tampoco paga el IBI de inmuebles que no dedica al culto, Patxi López asegura que "esto es algo que hay que corregir" y que hay que seguir negociando para ello.

Alsina cuestiona por qué el Gobierno sigue con las negociaciones con la Iglesia católica: "con las grandes fortunas no han negociado ustedes el impuesto de grandes fortunas, se lo han impuesto y punto. Con la Iglesia, ¿por qué hay que negociar?"

Somos los primeros que en la historia de este país hemos conseguido que la Iglesia pague el IBI por alguno de sus inmuebles

Patxi López rebate poniendo en valor el concordato del Estado con la Iglesia, pero asegura que el Gobierno trata de avanzar, en la medida de lo posible, a que paguen el IBI en el futuro.

"Somos los primeros que en la historia de España hemos conseguido que la Iglesia pague el IBI por alguno de sus inmuebles y seguiremos avanzando para que paguen todos", explica el portavoz.

Polémica por reducir la población de Matalascañas

Tampoco ha faltado durante la entrevista con Carlos Alsina el asunto de los cultivos de regadío en Doñana, uno de los temas más polémicos que en las últimas semanas ha enfrentado al gobierno de la Junta de Andalucía y al gobierno central de Pedro Sánchez.

Como portavoz socialista, Patxi López ha asegurado que este Gobierno lleva trabajando desde el principio de su legislatura en políticas sobre el agua. Sin embargo, puntualiza que no se puede repartir el agua que no hay: "Que nadie espere que un trasvase le va a salvar el regadío porque no se va a poder hacer", ha asegurado.

Que nadie espere que un trasvase le va a salvar el regadío

Ante esta extrema situación de escasez de agua, López considera preciso "cambiar las mentalidades" y en el futuro, habrá que "utilizar otras siembras que consuman menos agua".

Carlos Alsina pregunta al portavoz del PSOE sobre la posibilidad de reducir el núcleo urbano de Matalascañas, Huelva, desde donde se consume mucho agua del acuífero de Doñana y donde muchos agricultores utilizan ese agua para cultivar.

En un nuevo encontronazo entre el periodista y el portavoz, López asegura que el Gobierno no se plantea echar a la población: "no estamos pensando en echar a nadie de donde vive", pero nadie puede prometer a los agricultores que tendrán agua para sus cultivos de regadío.

"Estoy diciendo lo que he dicho, no lo que interpretas tú que he dicho", finaliza el portavoz asegurando que sí habrá agua para quienes vivan en Matalascañas.

"ETA ya no existe"

El periodista y director de 'La Razón', Paco Marhuenda, presente en la mesa de la tertulia, ha echado en cara al Gobierno que no agradezca el apoyo del PP para sacar adelante propuestas legislativas como la reforma del 'sólo sí es sí' y, sin embargo, esperen pactos de Estado con Unidas Podemos y sus socios independentistas.

"Añoro el PSOE de su época uno; el PSOE que no pactaba con los etarras, que no pactaba con los independentistas", dice Marhuenda. Al hilo de esto, Patxi López le insta a que deje de hablar de etarras "porque ETA ya no existe" y esa batalla la ganó la democracia.

Asimismo, el portavoz socialista explica que "la democracia no es una ciudad amurallada" y, por lo tanto, "en democracia uno puede hacer política con las herramientas de la política", algo que se les exigió a los etarras durante muchos años.

La polémica respuesta del "¿qué más te da?" a un periodista

Como colofón final de la entrevista, Carlos Alsina pregunta a Patxi López por si se arrepiente de la frase de "¿qué más te da?" que le dijo a un periodista al respecto de quiénes eran los quince diputados socialistas que se reunieron con el Tito Berni en un restaurante madrileño.

El portavoz asegura que se arrepiente de decir aquello, pero matiza: "le dije ¿qué más te da? porque era mentira [...] porque lo que se estaba publicando era una auténtica falacia, mentira".

¿Me arrepiento de la frase? Sí, pero tenía razón

Ahora que se conoce que no hubo ninguna cena con diputados socialistas, Patxi López se pregunta: "¿quién restituye la dignidad de los que fueron apareciendo por algunos medios?". En este sentido, insiste en el calvario que hubiesen pasado los diputados y diputadas honestos, algo que se habría acrecentado por los trolls de las redes.

"¿Me arrepiento de la frase? Sí, pero tenía razón", finaliza el portavoz del PSOE la entrevista en 'Más de uno'.