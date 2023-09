PROGRAMA COMPLETO

Más de uno 22/09/2023

Programa completo de 'Más de uno' con Carlos Alsina. En las primeras horas, Miguel Ondarreta, Juan Carlos Vélez, Elena Bueno, Sara Iturbide, Manuel Pecino, María Gómez Prieto y María Gutiérrez repasan las noticias regionales, nacionales e internacionales. Marta García Aller hace su reflexión diaria y en La España que madruga repasamos los principales titulares de la jornada. En la tertulia con Antonio Caño, Pilar Gómez, David Jiménez Torres, Marta García Aller y Rubén Amón comentamos la actualidad política y Alsina entrevista al líder del PSOE madrileño, Juan Lobato. En la segunda parte, nuestro chef Robin Food nos da la receta para preparar un bocata 'matrimonio'. En La Cultureta hablamos de Batman, Bette Davis y aquel Festival de San Sebastián. Por último, Jorge Abad nos trae el trailer del film protagonizado por Carlos Alsina, 'More than one: La película'.