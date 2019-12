'Milagro en la gran ciudad'

El nuevo Papá Noel contratado por los centros comerciales Macy's es la sensación de la ciudad. Los niños le adoran, las madres le consultan todo y las ventas de la casa se han disparado. Sólo hay un pequeño problema: el Papá Noel de Macy's se cree... el verdadero Papá Noel. Para no perder su empleo, y para no ser tomado por loco por las autoridades, Santos Claus tendrá que demostrar ser el único Papá Noel en un mediático juicio. No lo hará solo: contará con el aliento de Doris Walker, empleada descreída de Macy's, y su pequeña hija Susan, ambas muy escépticas con la Navidad... hasta que conocen a Santos Claus.