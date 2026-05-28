Más de uno analiza los retos del agua urbana en España en un programa especial con DAQUAS

Este lunes 1 de junio a partir de las 07:00, Carlos Alsina y todo el equipo de Más de uno realizarán un programa especial centrado en los grandes retos del agua urbana en España, coincidiendo con la celebración del 38º Congreso DAQUAS.

La Asociación Española del Agua Urbana representa al 85% de las empresas públicas y privadas que se ocupan de llevar el agua a nuestros hogares y devolverla al medio ambiente en condiciones adecuadas. Un sector esencial que, aunque suele pasar desapercibido en el día a día, está presente en cada gesto cotidiano tan simple como abrir un grifo.

Además, España cuenta con un sector del agua urbana puntero a nivel internacional, con tecnología española referente en Europa y en numerosos países del mundo, especialmente en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

Inversión, sostenibilidad y seguridad hídrica

Durante el programa hablaremos con Jesús Maza, presidente de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), y Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, quienes se analizarán algunos de los principales desafíos que afronta el sector, como el envejecimiento de las infraestructuras hidráulicas, la necesidad de reforzar las inversiones o el impacto del cambio climático sobre la gestión del agua.

Según el XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento elaborado por DAQUAS, el déficit anual de inversión en el ciclo urbano del agua asciende actualmente a 4.485 millones de euros.

También se abordarán cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la resiliencia hídrica, la digitalización del sector y la calidad del agua de consumo, en un momento clave para el futuro de la gestión del agua en España.

[[H3:Más de uno, con DAQUAS]]

Recuerda, este lunes 1 de junio desde las 07.00, especial Más de uno con motivo del 38º Congreso DAQUAS.

Con la colaboración deDAQUAS, Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y app.