'La Cultureta Gran Reserva' llega a Cádiz para una edición especial cargada de arte, cultura y flamenco

El emblemático Centro Municipal de Arte Flamenco ‘La Merced’ acoge este viernes 12 de diciembre a las 20:00 la grabación de ‘La Cultureta Gran Reserva’, una cita abierta al público con entrada libre hasta completar aforo. La sesión promete una experiencia radiofónica única en la que se mezclan análisis cultural, humor y divulgación.

Impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz, a través de su Fundación Municipal de Cultura, esta emisión especial refuerza el compromiso con una cultura viva, accesible y participativa. Rubén Amón, Isabel Vázquez, Sergio del Molino y Rosa Belmonte conforman el equipo que desplegará la habitual mirada crítica del programa sobre el universo cultural.

Durante la jornada, Rubén Amón y el equipo del programa, charlarán con el alcalde de Cádiz, Bruno García, y con la concejala de Cultura, Maite González García-Negrotto, además de ahondar en la riqueza artística de la ciudad y sus expresiones más genuinas.

‘La Cultureta’, con su tono desenfadado y divulgativo, se presenta como un espacio que impulsa el diálogo entre ciudadanía y creadores, en consonancia con la línea estratégica de convertir a Cádiz en referente cultural, tanto a nivel local como nacional.

Una grabación abierta al público en el corazón de Cádiz

La cita será el viernes 12 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro Municipal de Arte Flamenco ‘La Merced’, con entrada libre hasta completar aforo. Una oportunidad para vivir en directo la esencia de ‘La Cultureta Gran Reserva’ y compartir con su equipo una velada única donde la cultura será la gran protagonista.

¿Cuándo y dónde escuchar el programa?

Puedes escuchar la emisión del programa en la madrugada del viernes al sábado de 01:30 a 03:00 horas en Onda Cero, ondacero.es y en la app de Onda Cero.