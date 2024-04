El Criticón, con Nacho Ibernón

Taylor, Dolera, Elsbeth

Hoy la banda sonora la pone la orquesta ‘Alegría para todos’, que interpretará con sintetizador Casiotone y timbal la versión instrumental del tema ‘You are my heart, you are my soul’, del célebre duo del neobarroco pop alemán Modern Talking. Sobre su armonía jacarandosa El Criticón de La Cultureta de Onda Cero construirá su crítica ciega de la semana. Tres elementos entran en consideración. Primero: ‘Marcela (una canción de Cervantes)’, la obra de teatro dirigida por Leticia Dolera e interpretada por Celia Freijeiro que viajará en verano hasta el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2024. Segundo, la serie ‘Elsbeth’ que de la mano de los bendecidos Robert y Michelle King ha llegado hace sólo unos días desde NY hasta Movistar Plus+. Tercero, el nuevo trabajo de Taylor Swift (‘The Tortured Poets Department’), que nos ha dejado nada más y nada menos que 31 nuevas canciones sobre las que divagar. Buen apetito.