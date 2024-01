'El Criticón' con Nacho Ibernón

Sobreingesta sí, pero ¿cultural?

Te has hinchando a comer. Pero mucho mucho. La pregunta es ¿has comido también cultura en estas fechas tan señaladas? ‘El Criticón’ de La Cultureta Gran Reserva te lanza en su pieza semanal unas cuantas críticas favorables (o no tanto) que puedes canjear por recomendaciones (o no tanto). Como parte del delicioso menú (o no tanto), la docuserie de Isabel "Preysler" en Disney+, la de "Pombo" en Prime Video, la precuela de "Yellowstone" ("1883"), la temporada 3 de "White Lotus", la serie "The Night Of" en HBO, un libro alrededor de Charlie Manger (la mano derecha de Warren Buffet), "Berlín" de Netflix, "Wonka", "Rigoletto" en el Teatro Real, lo nuevo de Fargo, la última de Ken Loach, "Fallen Leaves" de Aki Kaurismäki, la surcoreana "Decission to Leave"… o el docu “Orlando, mi biografía política” de Paul B. Preciado. Buen provecho.