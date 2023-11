'El Criticón', con Nacho Ibernón

Robbie Robertson, John Barry, Will Sampson, Antoine Griezmann

Vamos a contar algunas verdades sobre los indios. Primero, en lo que respecta a 'El Criticón’ de 'La Cultureta Gran Reserva', Robbie Robertson ya ha ganado el Oscar a la mejor banda sonora por ‘Killers of the flower moon’. Segundo, eso nos retrotrae a la banda sonora de ‘Bailando con lobos’ firmada por John Barry, y por tanto a la de ‘Memorias de África’… y también por ejemplo al sombrero de vaquero de Kevin Costner en Yellowstone o a otras muchas cosas. Es la semana perfecta para recordar a otros indios ilustres de nuestra vida a los que no hemos podido olvidar. ‘El Criticón’ hace escala en Will Sampson, en Graham Greene o en Ricardo Montalbán, que cada uno en lo suyo hicieron una buena aportación. No olvidar a Griezmann o a Bravestarr, por favor. Fin.