La Cultureta 9x11: Vuelve Cormac McCarthy (Perduran Woodward y Newman)

Nueva edición de La Cultureta con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Saludamos el regreso a las librerías del Pulitzer americano Cormac McCarthy, célebre por novelas como 'La carretera', 'No es país para viejos' o 'Meridiano de sangre'. ¿Qué le hace mejor o peor que el resto de colegas de su generación? Además, hemos visto la serie documental 'The Last Movie Stars', que regresa sobre el matrimonio cinéfilo de Paul Newman y Joanne Woodward, duradero y exitoso pero no carente de zonas oscuras y asuntos de debate.