'en más de uno'

La Cultureta 8x13: La caída del imperio Beatles (que sigue muy vivo)

50 años después de la disolución de Los Beatles, Peter Jackson dirige el documental 'Get Back', que cotillea en los últimos meses de la banda antes de su disolución y a propósito de la preparación del proyecto 'Let it be'. Ahondamos en este documental (muy largo y especializado) para debatir sobre los motivos que acabaron con el grupo de Liverpool y sobre su legado musical, que sigue tan vivo. Lo hacemos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino, Nacho Vigalondo y la presencia especial de JF León. Además, recomendamos la película japonesa 'La ruleta y la fantasía', el remake de 'Historias para no dormir' y la serie de Atresmedia 'Cardo'.