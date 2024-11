El Criticón, con Nacho Ibernón

Certamen internacional de literatura cantada

La Cultureta Gran Reserva se asoma esta noche al III Certamen Internacional de Literatura antada ‘Víctor de Aldama’ que tiene lugar un año más en el polideportivo municipal ‘ADIF Óscar Puente’ de Valladolid. En el programa de hoy escucharemos al primer premiado de la noche en la categoría de poesía popular: -Versos de Stevie Wonder, Esteban Maravilla en nuestro país, célebre poeta norteamericano de 74 años originario de Michigan. Interpreta la dramaturga guatemalteca Raquel Morenstein. Traducción de los textos a cargo de Deborah Smith. Además, disfrutaremos del ganador en categoría de relato corto: -La pieza se titula “René y Georgette Magritte”. Al piano, Paul Simon, Pablo Simón para España, poeta y músico neoyorquino de 83 años natural de New Jersey. Recita El best seller español Sergio del Molino. Traduce Deborah Smith.