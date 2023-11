'El Criticón' con Nacho Ibernón

‘Baumgartner’, la nueva novela de Paul Auster

A continuación, escucharemos “crítica ciega para Baumgartner” la última novela de Paul Auster. Interpreta Nacho Ibernón. Al piano, una semana más, Isabel Vázquez. Un aplauso para ellos, por favor. Dice así: los viandantes del West Village hojean ya ‘Baumgartner’, o sea las 200 páginas que ha escrito Paul para irse despidiendo de nosotros, por si acaso. En la novela hay un profesor emérito que puede salir afuera a que le dé el sol, pasear por los jardines de Princeton, descansar de la vida recostándose sobre mullidas teorías filosóficas, y hacer lo que no puede hacer Paul, vivir en vez de recuperarse, saborear un machiatto fumando el cigarro de la paz, darle las gracias a su mujer Siri en lugar de sólo ponerse en sus manos. ‘Baumgartner’ aterrizará pronto en nuestro país gracias a Seix Barral. ‘El Criticón’ he tenido el privilegio de conocer a este profesor septuagenario antes, ya en EEUU. Y sólo puede recomendároslo, culturetas. No la ha leído.