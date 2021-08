Especial 'Más de uno' desde la base aérea de Torrejón

La operación de rescate que la comunidad internacional ha realizado durante las últimas dos semanas ha logrado evacuar de Afganistán a más de 120.000 personas. De ellas, 2.000 han llegado a España. Se trata de militares, personal diplomático y colaboradores o antiguos colaboradores del Ejército español con sus familias.

Todos ellos, entre los que hay 800 menores, han llegado a España a través de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y desde ahí, muchos, han podido llegar ya a otras provincias de nuestro país huyendo del suyo. Ahora, se han convertido en refugiados que tienen ante sí la tarea de adaptarse a un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma y, en definitiva, a una nueva vida.

General de brigada Guillén García: "El tiempo ha sido nuestra mayor limitación"

A primera hora de la mañana, Carlos Alsina ha entrevistado al general de brigada y jefe de la base aérea de Torrejón, Pablo Guillén García, el máximo responsable de esta base. Sobre las evacuaciones, lo que más le ha impresionado es "cómo cabe toda una vida en la mochila", porque familias enteras "han tenido que dejar todo lo que tienen y en una siempre mochila traían toda su vida", es más, incluso algunos de ellos lo han traído dentro de una sábana porque no tenían mochila.

Todavía quedan algunas personas en la instalación provisional a la espera de las ofertas que realicen las Comunidades Autónomas y las diferentes ONG, aunque se espera que terminen de salir esta semana. A pesar de haber recibido a unas 2.000 personas, es consciente de que el tiempo ha sido su mayor limitación y sostiene que esta crisis le recordaba a 'La lista de Schindler', aunque en aquel caso eran "los recursos económicos" lo que les limitaba y a ellos el tiempo.

Coronel Álvarez Planelles y capitán Escorihuela

A continuación, el coronel Alfonso Álvarez Planelles y el capitán Javier Escorihuela han explicado cómo ha sido la evacuación de los ciudadanos afganos de Kabul, una vez llegaron al poder los talibanes. Ambos han mostrado su frustración por no ser capaces de sacar a más personas de Afganistán.

El coronel Planelles relata que la desesperación de los afganos era tal, que "la gente pasaba días con aguas fecales hasta las rodillas para poder salir del país". En el aeropuerto, "la masa de gente agolpada, empujando para poder llegar y enseñar las banderas de España para localizarles era un horror", explica.

Por su parte, el capitán Escorihuela agradece el trabajo continuado de las tropas españolas durante las 24 horas del día durante las evacuaciones, en las que primaba mantener unidas a las familias porque si no, sería improbable volver a juntarles. "Lo más duro era ver la cara de los que se quedaban. Ver la desesperación... eso es lo que nos hemos traído para casa", comentaba con frustración.

Margarita Robles: "No ha sido marketing político, es una cuestión de humanidad"

A pesar de que la misión española de evacuación de ciudadanos afganos finalizó hace unos días, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España, igual que toda la comunidad internacional, "tiene una obligación con Afganistán" y califica de "fracaso" lo ocurrido en Afganistán después de veinte años.

Robles, que ha estado durante el operativo recibiendo a los ciudadanos afganos en Torrejón, ha criticado duramente al Partido Popular por acusar al Gobierno de hacer una campaña de marketing con la crisis de Afganistán. La ministra se ha mostrado sorprendida por "la falta de generosidad" del Partido Popular "de no reconocer el éxito de España en su conjunto, no sólo de un Gobierno".

Charifa, traductora afgana: "En Afganistán no pude estudiar, pero aquí estudio y trabajo"

Afincada en España desde hace once años, hace unos días Charifa, refugiada y traductora afgana, pudo reencontrarse con su familia en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde la noticia de las primeras evacuaciones, la traductora afgana ha estado trabajando en Torrejón ayudando al personal del ministerio de Inclusión y a la Cruz Roja y, consecuentemente, para socorrer a las decenas de afganos que han aterrizado en suelo español.

A pesar de que muchos de los afganos huidos están inquietos e incluso "en shock", Charifa se ha mostrado moderadamente optimista: "Yo en Afganistán no pude estudiar, pero aquí estudio y trabajo". Su ejemplo ha sido fundamental para tranquilizar a las decenas de familias que, exiliadas de su país, deben emprender una nueva vida en sociedades distintas que se expresan en lenguas diferentes a la suya.

Carmen García Moreno, trabajadora social: "Estamos preparados para los posibles afganos que puedan llegar"

La trabajadora social, Carmen García Moreno, ha explicado en qué consiste el proceso que deben iniciar los refugiados afganos para aspirar a conseguir la situación de asilo en España. Por el momento, se les ha dado la información para que soliciten, si quieren, protección internacional. Además de la asesoría sobre su situación legal, "tenemos un sistema de acogida muy consolidado y estamos preparados para los posibles afganos que puedan llegar", ha asegurado García Moreno.

Ferrán Blavi, coordinador del albergue

Ferrán Blavi, coordinador del albergue de Cruz Roja al que fueron trasladados los refugiados afganos, ha contado que el objetivo del operativo era cubrir las necesidades básicas y recuperar el contacto con sus allegados en Afganistán.

En función de su vulnerabilidad, a los refugiados afganos se les propone el traslado a un centro de acogida o piso y ahí se les cubre las necesidades básicas; se les da asistencia psicológica y asistencia legal para resolver su solicitud de protección internacional.

Carlos Parrondo y Nazeha, desde el centro de acogida de refugiados

Nuestro compañero Juan Carlos Vélez se ha desplazado hasta un centro de acogida de refugiados para conocer cómo es el día a día de los afganos recién llegados a España. "La palabra refugiados va intrínsecamente unida a derechos humanos, es decir, donde se violan los derechos humanos, se crean refugiados", explica Carlos Parrondo, responsable del centro de acogida.

Nazeha, monitora de la ludoteca del centro, explica lo importante que es para estos niños jugar y hacer amigos nuevos: "Las dificultades que sufren los niños refugiados derivan del proceso migratorio, y muchas veces se ven obligados a madurar antes de tiempo y no tienen infancia, por lo que intentamos que sean actividades divertidas".

Rosa García, cocinera en misiones de Afganistán: "Me duele el dolor ajeno"

Rosa García Olivar, escritora y poeta, estuvo cinco años trabajando como cocinera en misiones de Qala i Now y Herat, en Afganistán. En estos últimos días, los afganos que conoció durante su estancia allí, se pusieron en contacto con ella para ver si podrían venir a España. Al escuchar sus historias, se le partía el alma porque "no podía hacer nada".

Al final, mediante la ayuda de un periodista español y un militar, Rosa ha podido traer a dos de sus compañeros afganos, que han podido llegar a España junto a su familia. A pesar de haberlo conseguido, Rosa confiesa que le duele "el dolor ajeno" y no comprende "que el ser humano llegue a ser tan malo".

Antonio Pampliega, periodista: "Deberíamos dejar de blanquar al régimen talibán"

El periodista Antonio Pampliega, ha cubierto guerras en Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Irak o Siria. Durante la misión de evacuación Pampliega ha colaborado para traer a España a numerosos ciudadanos afganos colaboradores con las tropas españolas. Cuando se produjo el atentado en las proximidades del aeropuerto, cuatro familias afganas estaban en el aeropuerto esperando poder subir a un vuelo con destino a España, pero las evacuaciones se paralizaron.

Al día siguiente, contactaron con Pampliega para ver si podía hacer algo por ellos. En aquel momento, los militares españoles ya estaban de retirada, por lo que Antonio no tuvo forma de ayudarles. Esto, confiesa, hizo que se le cayera el alma a los pies. Al final, "te quedas con todas las personas a las que has podido ayudar, a quienes les has dado una segunda oportunidad", ha comentado el periodista.

Lutfullah Salimi y Sadaf Rahimi, refugiados afganos que se han reunido con sus familias

Lutfullah Salimi, es un interprete afgano refugiado en León que trabajó para las Fuerzas Armadas españolas en una base afgana, y que reside en España desde 2015. Lutfullah, relata con tristeza lo que su familia ha vivido desde la toma de Kabul "somos de una etnia que los talibanes van a por ellos. Hace unos días mataron a diez personas de nuestra etnia, solamente por pertenecer a ella". Por ello, ha agradecido que su familia a pesar de todas las dificultades llegase a salvo el jueves por la noche a la base de Torrejón.

Entre las familias a las que Pampliega ha podido ayudar a salir de Afganistán está la de Sadaf Rahimi, boxeadora afgana que logró huir del país en 2016. Durante el tiempo que estuvo en Afganistán, los talibanes amenazaron a su familia, por lo que ahora se vieron obligados, más que nunca, a huir. Su familia llegó al aeropuerto con gran dificultad, pero no lo hubieran logrado sin la ayuda de Pampliega y del ministerio de Defensa.