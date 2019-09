David Robles

Se trata de la compañía de aluminios, Tatfrof, se le ha ocurrido la idea de poner en marcha lo que llaman "el maratón feminista" que consiste en dar un bonus de un euro y 30 céntimos a todas las mujeres de la compañía que se decidan por vestir falda o vestido, además para llevarse ese dineral debe recogerse el pelo y usar un maquillaje moderado. Pero por si no fuera suficiente el bonus, ese euro y pico no lo cobraran hasta que no manden una fotografía en la que se pueda comprobar que están llevando falda.