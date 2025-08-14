Incendios en Extremadura, Ourense y León: causas estructurales y testimonios

Irene Cortés, directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias en Castilla y León, analiza la situación que están atravesando en Zamora: "Esta mañana la situación era favorable durante la noche. Se había producido algún otro chubasco. Más de 15 localidades han podido volver a ser realojadas".

"En torno a las 14:00 ha surgido otro foco importante en Salamanca que ha requerido la activación y es complicado. Dentro de lo que cabe, con coordinación y colaboración de las instituciones tratamos de solventarlo de la mejor forma posible. Necesitamos que llueva y bajen las temperaturas", asegura la directora dado que tanto el clima como las rachas de viento perjudican a la hora de controlarlos.

"En Salamanca hay rachas de viento de 60/70 km por hora. Medios hay suficientes pero al irse reproduciendo y habiendo más focos, es complicado. La tarea no es fácil pero la coordinación es extraordinaria y en el CECOPI estamos representados todos los servicios de emergencia. En el puesto de mando es donde están todos los agentes forestales, policía local, técnicos y se transmite la situación. Todo es consensuado y coordinado".

Irene indica que están todas las horas del día trabajando y que el ánimo ahora no importa: "Lo que importa es salvar las personas, sus viviendas y apagar los fuegos. Ahora mismo todo el dispositivo lo damos todo para que termine".

Xosé Santos, ambientalista y forestal de Ourense, también se muestra realmente destrozado por "las zonas que se están calcinando y con las familias de los compañeros que ya no están. Emocionalmente estamos deshechos, los forestales tenemos el deber de proteger nuestra vida, es como si arde nuestra casa".

"De cara al futuro es sensación de derrota e impotencia. Tenemos que ser mucho más humildes los humanos. Es una situación de colapso y se tenia que activar el nivel tres. Se ha llegado muy tarde. La vergüenza y la demostración de unos políticos gobernantes que han abandonado el rural. La situación nos lleva a lo que tenemos hoy. Las generaciones futuras lo van a pasar muy mal. Lo lamentable es lo que pasará en el futuro".

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha querido transmitir su dolor en Por fin por el fallecimiento del vecino Abel: "La familia tiene todo nuestro apoyo y en estos momentos de dolor es complicado. Es de calma, tranquilidad y en algunos pueblos pueden regresar a sus hogares. Todo es en vía de protegerlos".

Hay diferentes comarcas que aún están en situación complicada. El fuego no avisa, se mueve y en cualquier momento puede reanudarse cualquier foco

En Oliva de Plasencia se encuentra Belén, otra víctima que se encuentra confinada en casa y que cuenta la experiencia que está viviendo: "De momento los aviones están pasando y estamos en casa metidos. Desde esta mañana que saltó la alarma, estamos en casa y nadie nos ha dicho nada más, solo que no salgamos de casa".

"He puesto toallas, no nos han dicho nada de nada. La información la conseguimos llamándonos entre nosotros. Están todos metidos en casa, escuchamos avionetas y no sabemos nada. Si tenemos cobertura, así que nos enteramos de las cosas por ahí. Estar metidos en casa y no poder salir. No hay mucho humo pero huele un poco".

Víctor Domínguez, director autonómico de Cruz Roja Extremadura: "Está siendo una semana larga de mucho trabajo. Estamos al 200% intentando atender a la población. Tenemos una situación muy cambiante, hemos tenido complicaciones. Siempre hay vecinos que les cuesta dejar sus casas y sus pueblos. Estas evacuaciones se hacen por la seguridad de las personas".

"Saltarse las medidas de seguridad puede ser un problema. Estamos a las órdenes del puesto de mando, hay una información constante. Tenemos un equipo de entre 30 y 40 personas, hemos tenido picos mayores. Estamos atendiendo en torno a 300 personas en albergues provisionales con personas mayores o familias con niños. También traslados que requieren atención mucho más especial", finaliza el experto en seguridad.