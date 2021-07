Los duros testimonios de los cubanos en la tercera jornada de protestas

A pesar de las dificultades para conectarse a Internet con el móvil, hay ciudadanos cubanos, participantes en las manifestaciones, que consiguen hacerlo. Para desmentir al gobierno cubano, que les acusa de estar pagados por los Estados Unidos.

¿Qué les llevó a los cubanos a manifestarse?

Sobre las razones que han llevado a miles de ciudadanos cubanos a protestar a las calles, Alex Michel, historiador en Camagüey, explica que detrás de las manifestaciones no hay ningún líder u organización, sino que "la gente salió de manera espontánea". Según Alex, estaban esperando una pequeña señal, que alguien se atreviera a protestar. Así, "cuando alguien se atrevió, le imitó todo el mundo". El efecto dominó a través de las redes, los vídeos y las transmisiones en directo. Justo lo que el régimen trata de abortar cortando el tráfico de datos.

¿Qué les llevó a manifestarse? Nadie niega que la situación sanitaria o la crisis del turismo hayan agravado la situación, pero hay otras razones que tienen que ver con el sistema político y el gobierno. "Las protestas tienen que ver con la arrogancia de un Gobierno que nunca reconoce su responsabilidad en los problemas del país", dice Alex sobre la actitud del Gobierno de Díaz-Canel culpabilizando a Estados Unidos. Además, las autoridades cubanas culpan al propio pueblo de Cuba de no obedecer las medidas sanitarias o de no producir lo suficiente. "La gente está cansada de que le echen la culpa y de que sus dirigentes no asuman sus responsabilidades", sentencia Alex.

Isel Arango, contó a Más de uno esta madrugada que la reacción del presidente cubano a las protestas del domingo ha añadido indignación, por el llamamiento expreso que hizo a sus adictos para salir a la calle a silenciar la disidencia. "Es lamentable la respuesta del Gobierno haciendo un llamado explícito a la violencia", explica esta cubana que, además, denuncia los llamados "actos de reafirmación revolucionaria".

¿Quiénes son los ciudadanos armados?

El periodista José Raúl Gallego, periodista, explica que se tratan de las "Brigadas de respuesta rápida", agrupaciones paramilitares organizadas por el Gobierno cubano con personas civiles a los cuales en su centro de trabajo o de estudio les hacen firmar un compromiso de que participarán como anti-motines en caso de que se produzcan manifestaciones populares.

En definitiva, son civiles movilizados con bates para golpear a los manifestantes. Además, están los "boinas negras" desplegados en los municipios donde ha habido protestas y los famosos cdrs, los comités de defensa de la revolución, células en los barrios encargadas de informar al gobierno de posibles disidencias. Ésa es la red del Estado para mantener sofocado el malestar.

¿Cuba es una dictadura o no lo es?

A quienes aún se preguntan si el régimen cubano es, o no, una dictadura Alex Michel les plantea esta reflexión: "Lo mínimo que indican estas propuestas es que el Partido Comunista de Cuba no representa a todo el pueblo cubano". Insiste en que un importante sector de la población carece de representación en el Gobierno, en la vida y en el sistema político de su país. "Eso tiene un nombre, pueden llamarle dictadura, pero yo prefiero llamarle despotismo, que es algo más severo", sostiene Alex.

Por último, defiende en que ese sector necesita una representación, si no, "hay que reconocer que el Gobierno cubano no es lo que los optimistas dicen que es". Hay un partido solo y hay una única televisión; órgano de propaganda del gobierno. Que estos días hace suyo el discurso de que las manifestaciones están organizadas y pagadas por los EEUU con el objetivo último de justificar la invasión.