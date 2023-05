Cuáles son los factores que nos hacen más vulnerables a las infecciones respiratorias

Después de tres años y tres meses de pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado el fin de la emergencia nacional. Sin embargo, el virus, junto a otras infecciones como la gripe, siguen estando entre nosotros. Así lo afirma Isabel Jimeno, responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG): "Yo soy médico de Atención Primaria y sigo viendo Covid-19. De hecho, lo que estamos observando, es que no tiene una distribución estacional, no es como la gripe que en invierno aparece y en verano desaparece, sino que se mantiene de una forma que todavía no sabemos".

La doctora, que también asegura que en los centros médicos también aparecen otros casos de gripe, incide en que hay que seguir alerta de cómo evoluciona la Covid-19: "controlen, vean cuáles son las variantes que están circulando, sigan contando cuántas personas tiene… Tenemos que seguir ahí, vigilando".

Los médicos de Atención Primaria seguimos viendo covid actualmente

Qué pacientes requieren hospitalización

Según afirma Jimeno, la mayoría de infecciones respiratorias comparten los mismo factores de riesgo: "Aquellos pacientes con patología crónica, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, las personas obesas… Todos ellos tienen mayor riesgo de tener enfermedades infecciosas". Además, también menciona a los pacientes inmunocomprometidos, es decir, aquellos que ya tienen un problema con su sistema inmunológico.

"Lo que podemos hacer con estos pacientes es una detección precoz. Cuando un paciente de estas características presenta síntomas, lo que tiene que hacer es responsabilizarse de su enfermedad haciéndose los test disponibles en las farmacias y acudir al médico", añade la especialista.

Cómo prevenir una infección respiratoria

Para prevenir cualquier infección respiratoria, "lo primero que tenemos que hacer es intentar tener controlados nuestros factores de riesgo, porque no tener un control sobre nuestras patologías crónicas también nos hace un poco más susceptibles. Después, intentar ser rápidos en buscar una solución y utilizar todas aquellas medidas preventivas que todos conocemos y que tenemos que seguir utilizando", concluye Isabel Jimeno.